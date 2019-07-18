Энергетика

Госдума одобрила законопроект о ценах на бензинМосква 24 вчера в 08:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС).
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с чего всё началось

Законопроект о механизме сдерживания цен на бензин принят в первом чтении

Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.
Государственная Дума РФвчера в 07:48

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Госдума одобрила законопроект о ценах на бензин

Москва 24вчера в 08:13

Законопроект о сдерживании цен на топливо прошел первое чтение

Российская газетавчера в 09:53

Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо

Коммерсантъвчера в 09:13

Госдума одобрила новый механизм стабилизации цен на бензин

News.ruвчера в 08:39

Госдума приняла меры по удержанию цен на бензин

Deita.ru01:15

ГД приняла в первом чтении проект о корректировке демпфера в нефтянке

РИА Новостивчера в 07:57

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке демпфера на топливо

ТАССвчера в 07:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Вашингтон
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На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно

Обновлено в 03:28
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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

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Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии

Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник

Аракчи отметил, что "беспокоится, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке свой беспилотник", передает сегодня утром RT.
Обновлено в 03:11
Общество

Названы города с самым загрязненным воздухом

В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Энергетика

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на прокладку норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает издание Ingeniøren.
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Японские ученые верят в существование инопланетян

Обновлено в 01:55
Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

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Политика

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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ

Кирилл Беляев выиграл серебро в плавании на открытой воде на дистанции 25 км на Чемпионате мира по водным видам спорта, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 02:26
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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

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Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов

«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
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Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
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Технологии

Семь каналов НМГ выбыли из сервиса «Онлайн ТВ» «Триколора»

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Обновлено вчера в 07:06
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Германия вслед за США посчитала приложение FaceApp угрозой

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Обновлено в 01:54
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Гендиректора «Рустави 2» уволили

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С "Сочи", своей новой командой, Джанаев еще даст жару. Сослан Джанаев Родился 13 марта 1987 года во Владикавказе.
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Американские компании Raytheon и Lockheed Martin в конце 2019 года проведут первые испытания перспективных гиперзвуковых тактических ракет, разработка которых ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
Обновлено в 02:44
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Четвертый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть после сбоя

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Обновлено вчера в 14:50
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