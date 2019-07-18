Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.

с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС).

Госдума одобрила законопроект о ценах на бензин

Экономика Путин поручил найти жилье малоимущим Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

Политика Генерального директора «Рустави 2» уволили Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.

Интернет Google и Facebook следят за пользователями порносайтов Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.

Политика Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Госдума уточнила определение шпионских устройств Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в третьем чтении законопроекты, которые разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Политика Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива Американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Происшествия В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили В пресс-службе Центрального административного округа агентству сообщили, что упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля.

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Происшествия Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево Пассажиры получили травмы во время эвакуации по надувным трапам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Происшествия Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.

Кино Российский мультик получил награду на фестивале в Польше Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".

Происшествия В Углегорске погиб мужчина, незаконно проникший на подстанцию Несанкционированное проникновение на одну из трансформаторных подстанций в Углегорске закончилось гибелью 46-летнего мужчины.

Здоровье В подтопленном Тулунском районе не зафиксировали вспышек заболеваний у скота Сотрудники ветеринарно-подвижной группы Центрального военного округа не зафиксировали вспышек заболеваний у домашних животных и скота в пострадавшем от паводков Иулунском районе Иркутской области.

Политика СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.

Здоровье В Минздраве Подмосковья рассказали о программах поддержки специалистов Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала, как в регион привлекаются новые специалисты в области медицины и какие меры предпринимаются для их поддержки.

Авто Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.

Экономика Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Происшествия Более пятидесяти боеприпасов времен войны нашли в Старо-Паново В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в поселке Старо-Паново были обнаружены 56 боеприпасов времён Великой Отечественный войны.

Футбол Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Культура Убытки на миллионы. Сколько Кевин Спейси потерял за время сексуальных гонений Кевин Спейси попал в центр сексуального скандала осенью 2017 года. Тогда его обвинил в домогательствах актёр Энтони Рэпп.

Музыка Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".

Здоровье Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.