Энергетика

Госдума одобрила законопроект о ценах на бензинМосква 24 08:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС).
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Законопроект о механизме сдерживания цен на бензин принят в первом чтении

Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.
Государственная Дума РФ07:48

Подробнее о событии

Бензин оставят в цене

Российская газета09:53

Вся Россия будет ездить заправляться в Казахстан – депутат Госдумы

REGNUM08:48

Госдума одобрила новый механизм стабилизации цен на бензин

News.ru08:39

ГД приняла в первом чтении проект о корректировке демпфера в нефтянке

РИА Новости07:57

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке демпфера на топливо

ТАСС07:54

Госдума приняла проект о стабилизации цен на нефть в первом чтении

Парламентская газета08:30

Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо

Коммерсантъ09:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:17, Вашингтон
Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено в 15:00
Интернет

Google и Facebook следят за пользователями порносайтов

Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Политика

Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса

Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Политика

Госдума уточнила определение шпионских устройств

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в третьем чтении законопроекты, которые разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 07:24
Политика

Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива

Американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:20
Происшествия

В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили

В пресс-службе Центрального административного округа агентству сообщили, что упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля.
Обновлено в 19:48
Культура

Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены

Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево

Пассажиры получили травмы во время эвакуации по надувным трапам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 19:59
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Обновлено в 15:01
Происшествия

Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии

Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Кино

Российский мультик получил награду на фестивале в Польше

Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря".
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Углегорске погиб мужчина, незаконно проникший на подстанцию

Несанкционированное проникновение на одну из трансформаторных подстанций в Углегорске закончилось гибелью 46-летнего мужчины.
Обновлено в 20:02
Здоровье

В подтопленном Тулунском районе не зафиксировали вспышек заболеваний у скота

Сотрудники ветеринарно-подвижной группы Центрального военного округа не зафиксировали вспышек заболеваний у домашних животных и скота в пострадавшем от паводков Иулунском районе Иркутской области.
Обновлено в 07:55
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Здоровье

В Минздраве Подмосковья рассказали о программах поддержки специалистов

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала, как в регион привлекаются новые специалисты в области медицины и какие меры предпринимаются для их поддержки.
Обновлено в 15:46
Футбол

Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»

Обновлено в 03:12
Авто

Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath

Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Более пятидесяти боеприпасов времен войны нашли в Старо-Паново

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в поселке Старо-Паново были обнаружены 56 боеприпасов времён Великой Отечественный войны.
Обновлено в 02:40
Футбол

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 19:35
Культура

Убытки на миллионы. Сколько Кевин Спейси потерял за время сексуальных гонений

Кевин Спейси попал в центр сексуального скандала осенью 2017 года. Тогда его обвинил в домогательствах актёр Энтони Рэпп.
Обновлено в 13:01
Музыка

Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области

Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Здоровье

Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии

Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено вчера в 00:27
Технологии

В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли

Разработчики уделили особое внимание силовой установке беспилотника, поместив два пропеллера один над другим в цилиндрический корпус.
Обновлено в 08:00
Главное