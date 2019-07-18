Энергетика

Госдума обсудит новый механизм регулирования цен на бензинREGNUM вчера в 17:01

Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
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с чего всё началось

Законопроект о механизме сдерживания цен на бензин принят в первом чтении

Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.
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Культура

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Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Ксения Бородина опубликовала новое фото на своей личной странице в Instagram.
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Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте Киева с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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Экономика

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В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело

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В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.
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Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает "Страна.ua".
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