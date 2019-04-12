Футбол
Госдума одобрила закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020The Moscow Post 06:51
Госдума приняла закон, который позволяет зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года пребывать на российской территории без оформления виз, сообщает корреспондент The Moscow Post. Отметим, проект закона связан с подготовкой и проведением в России матчей турнира.
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Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 судов, в том числе городской суд, после поступления информации о минировании, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.
Обновлено в 08:25
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Политика
В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram
Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 07:04
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (СКD).
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Украинцы рассказали, чего ждут от нового президента
В первые 100 дней президентства украинцы ждут от нового главы государства снижения тарифов на коммунальные услуги, снятия неприкосновенности с депутатов и расследования коррупционных преступлений.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Спорт
Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых».
Обновлено в 07:45
Здоровье
В Крыму вскрылась проблема нехватки лекарств для льготников
На сегодняшний день, 16 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов высказал негодование относительно ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для льготной категории граждан.
Обновлено в 08:44
Футбол
РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Футбол
Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров
Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Политика
Россия признала новые власти в Судане
Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Финансы
Фондовый рынок США прекратил падение
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
«Ливерпуль» хочет летом приобрести Зелиньски за 60 млн евро
Сообщается, что Ливерпуль готов заплатить за Зелиньски 60 миллионов евро. Однако Наполи постарается удержать 24-летнего поляка.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Единоборства
Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым
Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Как изменятся iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 08:15
Общество
Продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» возросли после пожара
Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" после ночного пожара попал в десятку самых популярных книг на сайте Amazon, сообщает телеканал BFM ТV.
Обновлено в 07:45
Транспорт
В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки
Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с ФАН прокомментировал предложение организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.
Обновлено в 09:04
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Савченко решила участвовать в выборах в Раду
Обновлено в 09:12
Политика
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Наука
Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации
"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено вчера в 20:21