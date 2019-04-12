Футбол

Госдума одобрила закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020The Moscow Post 06:51

Госдума приняла закон, который позволяет зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года пребывать на российской территории без оформления виз, сообщает корреспондент The Moscow Post. Отметим, проект закона связан с подготовкой и проведением в России матчей турнира.
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Госдума разрешила болельщикам Евро-2020 приехать в Россию без виз

Московский Комсомолец04:52

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

RT на русском05:17

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для зрителей Евро-2020

Sport24.ru05:02

Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Газета.Ru06:20

Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

РИА Новости04:34

Безвизовый въезд в РФ для болельщиков Евро-2020 одобрен Госдумой

Дума ТВ04:29

Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Россию без виз

Государственная Дума РФ04:26
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Происшествия

В Петербурге эвакуировали 15 судов

В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 судов, в том числе городской суд, после поступления информации о минировании, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.
Обновлено в 08:25
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Общество

Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино

Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Политика

В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram

Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 07:04
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей

Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (СКD).
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Украинцы рассказали, чего ждут от нового президента

В первые 100 дней президентства украинцы ждут от нового главы государства снижения тарифов на коммунальные услуги, снятия неприкосновенности с депутатов и расследования коррупционных преступлений.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Труп туриста, пропавшего 2 года назад, нашли прикованным к дереву

Обновлено в 09:22
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Спорт

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых».
Обновлено в 07:45
Здоровье

В Крыму вскрылась проблема нехватки лекарств для льготников

На сегодняшний день, 16 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов высказал негодование относительно ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для льготной категории граждан.
Обновлено в 08:44
Футбол

РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков.
Обновлено в 08:31
Футбол

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров

Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Политика

Россия признала новые власти в Судане

Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Финансы

Фондовый рынок США прекратил падение

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол

«Ливерпуль» хочет летом приобрести Зелиньски за 60 млн евро

Сообщается, что Ливерпуль готов заплатить за Зелиньски 60 миллионов евро. Однако Наполи постарается удержать 24-летнего поляка.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Единоборства

Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым

Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Гаджеты

Как изменятся iPhone осенью 2019 года

Обновлено в 08:15
Общество

Продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» возросли после пожара

Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" после ночного пожара попал в десятку самых популярных книг на сайте Amazon, сообщает телеканал BFM ТV.
Обновлено в 07:45
Транспорт

В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки

Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с ФАН прокомментировал предложение организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.
Обновлено в 09:04
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Савченко решила участвовать в выборах в Раду

Обновлено в 09:12
Политика

Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Наука

Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации

"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено вчера в 20:21
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