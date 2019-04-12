Футбол

Госдума одобрила закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020The Moscow Post 06:51

Госдума приняла закон, который позволяет зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года пребывать на российской территории без оформления виз, сообщает корреспондент The Moscow Post. Отметим, проект закона связан с подготовкой и проведением в России матчей турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для зрителей Евро-2020

Sport24.ru05:02

Болельщиков Евро-2020 пустят в Россию без виз

78.ru05:45

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

RT на русском05:17

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков ЧЕ-2020

Фонтанка.Ру06:12

Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

РИА Новости04:34

Безвизовый въезд в РФ для болельщиков Евро-2020 одобрен Госдумой

Дума ТВ04:29

Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Россию без виз

Государственная Дума РФ04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Обновлено в 07:43
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов

Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика

Савченко намерена баллотироваться в Верховную раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, будет баллотироваться в парламент со своей политической силой осенью 2019 года, заявила замглавы ее партии Татьяна Проторченко.
Обновлено в 09:11
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Российский актер Александр Семчев 16 апреля празднует собственное 50-летие.
Обновлено в 00:39
Авто

Aston Martin показал свой первый электромобиль

Британская компания Aston Martin представила на Шанхайском автосалоне свой первый серийный электромобиль - Rapide E, который выпустят ограниченным тиражом в 155 экземпляров.
Обновлено в 10:42
Технологии

«Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса»

Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта.
Обновлено в 11:56
Общество

На восстановление Нотр-Дама за сутки собрано более 700 миллионов евро

Более 700 миллионов евро собрано на реставрацию Нотр-Дам де Пари через сутки после разрушительного пожара в соборе, подсчитала газета Parisien.
Обновлено в 10:36
Хоккей

Стал известен состав сборной России на Еврочеллендж, Ковальчука нет

Штаб сборной определил состав команды на два матча Еврочелленджа в Сочи против сборной Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

В России считают провокацией отправку вертолётов Британии в Эстонию

Отправка британских вертолётов в Эстонию для «сдерживания России» имеет все признаки намеренной провокации.
Обновлено в 11:47
Спорт

«ПСЖ» намерен поддержать реконструкцию Нотр-Дам де Пари

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил, что клуб намерен поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари в долгосрочной перспективе.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Политика

Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы

«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов

Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Экономика

Алексину присвоили статус территории опережающего развития

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Тульской области ТОСЭР «Алексин».
Обновлено в 04:16
Гаджеты

Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал забавное фото с сыном

33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
Обновлено в 03:19
Футбол

Сержиу Консейсау: «Порой „Ливерпуль“ играет как лучшая команда в мире»

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау надеется, что его команда сможет отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 12:20
Политика

Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»

Оппозиционный политик Алексей Навальный хочет внести смуту в сознание российских граждан.
Обновлено в 07:41
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Авто

Renault показал бюджетный электрокар в Шанхае

На автосалоне в Шанхае, который открылся сегодня, 16 апреля, была официально представлена серийная версия Renault K-ZE.
Обновлено в 03:15
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Происшествия

Свидетель сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-х

Обновлено в 10:05
Политика

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное