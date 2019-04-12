Госдума одобрила закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020The Moscow Post 06:51

Госдума приняла закон, который позволяет зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года пребывать на российской территории без оформления виз, сообщает корреспондент The Moscow Post. Отметим, проект закона связан с подготовкой и проведением в России матчей турнира.

Госдума одобрила закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

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