Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДДКоммерсантъ вчера в 09:52
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы. Максимальный срок для них могут увеличить с 9 до 15 лет, а «пьяные ДТП» перевести в разряд тяжких преступлений.
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Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 08:55
с чего всё началось
Государственная Дума на заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.Государственная Дума РФ07:47
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