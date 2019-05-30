Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДДКоммерсантъ вчера в 09:52

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы. Максимальный срок для них могут увеличить с 9 до 15 лет, а «пьяные ДТП» перевести в разряд тяжких преступлений.
Читать в источнике
Вячеслав Володин
Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 08:55
с чего всё началось
Государственная Дума на заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении поправки
 в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.
Государственная Дума РФ07:47

Подробнее о событии

Госдума в окончательном чтении приняла закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП

Эхо Москвы12:02

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Коммерсантъ09:35

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

РИА Новости07:50

Госдума одобрила новые наказания за пьяное вождение

BFM.ru11:14

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП

Агентство Москва07:48

Пискарев: ужесточение закона о пьяных ДТП является профилактической мерой

Дума ТВ08:52

Пискарев прокомментировал ужесточение наказания за «пьяные ДТП»

Парламентская газета08:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Игры

Microsoft запустит Xbox Game Pass на ПК

Microsoft объявила, что подписка Game Pass станет доступной для пользователей ПК.
Обновлено в 10:34
Финансы

Украина распродаёт запасы золота

В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей

35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Происшествия

В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

Обновлено в 07:37
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Обновлено в 11:47
Религия

Епископ Фома перестал возглавлять Сызранскую епархию

Синод постановил назначить викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский» епископа Сызранского и Жигулевского Фому, с освобождением его от управления Сызранской епархией.
Обновлено в 12:58
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»

Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
Обновлено в 14:02
Политика

Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках

Обновлено в 09:53
Происшествия

Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Интернет

В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы

Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ

Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.
Обновлено в 13:09
Спорт

Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Политика

Стало известно, где Турция может разместить российские комплексы С-400

По словам главы Анкарского центра исследования кризисных ситуация и политики Мехмета Сейфеттина Эрола, Турция рассматривает российские комплексы С-400 в качестве средства защиты своих энергетических в Восточном Средиземноморье, так как нынешние противоречия в регионе могут привести к «разлому» отношений между Турцией и США.
Обновлено в 13:45
Авто

Составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары

Эксперты назвали лучшую пятерку автомобилей для путешествий в летний зной.
Обновлено в 12:01
Политика

Трамп сообщил о провале Мюллера на собеседовании на пост главы ФБР

Дальнейший выбор Мюллера специальным прокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы был, по мнению президента США, очевидным конфликтом интересов.
Обновлено в 12:36
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено в 12:58
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное