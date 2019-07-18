Экономика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%РБК 10:04
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Володин: кабмин должен сформировать перечень подпадающих под льготу плодов и ягод
Парламентская газета08:30
Госдума одобрила законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции
Агентство Москва06:59
Законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур принят в первом чтении
Государственная Дума РФ06:58
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:15, Вашингтон
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