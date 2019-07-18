Экономика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%РБК 10:04
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур принят в первом чтении
Государственная Дума РФ06:58
Володин: кабмин должен сформировать перечень подпадающих под льготу плодов и ягод
Парламентская газета08:30
Госдума одобрила законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции
Агентство Москва06:59
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Политика
«Слуга народа» Зеленского лидирует накануне парламентских выборов
Социологическая группа "Рейтинг" 18 июля представила данные, согласно которым позиции партии президента Украины "Слуга народа" еще больше укрепились - ее поддерживают 49,5% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.
Обновлено в 14:05
Экономика
МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете
С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Технологии
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Политика
Путин поручил разработать программу по безопасности дорожного движения
Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 11:04
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
США объяснили несовместимость F-35 и С-400 в Турции
Обновлено вчера в 19:21
Энергетика
«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью
Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено в 10:52
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Экономика
Названо оптимальное число кредитов на одного россиянина
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев назвал оптимальное количество кредитов на одного человека в России, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:42
Футбол
Тиаго Алькантара: «Я полностью против VAR»
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара высказал отношение к системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:42
Происшествия
В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт
Обновлено в 13:22
Игры
Rockstar назвала дату выхода обновления с казино для GTA 5
Rockstar Games выпустит обновление The Diamond Casino & Resort для GTA 5: Online 23 июля. На канале разработчиков вышел трейлер патча.
Обновлено в 12:09
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Кино
«Король Лев» поставил на реалистичность
Обновлено в 12:56
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Финансы
Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение
Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители.
Обновлено в 05:13
Общество
Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
Обновлено в 11:36
Экономика
Netflix впервые за 8 лет потерял подписчиков в США
Стриминговый сервис Netflix утратил позиции на рынке из-за возросшей конкуренции и впервые за 8 лет зафиксировал сокращение числа платных подписчиков.
Обновлено в 07:57
Общество
Рекордные 11,1 млн т зерновых собрали на Кубани
Аграрии на Кубани раньше всех в стране завершили уборочную кампанию в 2019 году, собрав рекордно высокий урожай зерновых культур, который превысил 11 млн т, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36