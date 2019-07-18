Экономика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%РБК вчера в 10:04
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Кубанским садоводам удалось добиться снижения НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%
Коммерсантъ Краснодар15 июля в 17:00
Законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур принят в первом чтении
Государственная Дума РФвчера в 06:58
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:50, Вашингтон
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