Экономика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%РБК 10:04
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Кубанским садоводам удалось добиться снижения НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%
Коммерсантъ Краснодар15 июля в 17:00
Законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур принят в первом чтении
Государственная Дума РФ06:58
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 21:07, Ашберн
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