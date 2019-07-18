Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

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