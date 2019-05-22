Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидовКоммерсантъ 10:37

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
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Вячеслав Володин
Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки.
— Вячеслав Володин, российский политикНТВ 11:30

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Российская газета13:42

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

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ТАСС09:16

За отказ социально незащищенным гражданам в доступе к услугам вводятся штрафы

Государственная Дума РФ08:53
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
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