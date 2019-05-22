Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидовКоммерсантъ 10:37
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
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Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки.
— Вячеслав Володин, российский политикНТВ 11:30
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За отказ социально незащищенным гражданам в доступе к услугам вводятся штрафы
Государственная Дума РФ08:53
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Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
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Наука
Эталон измерения веса изменился с 20 мая
Члены научного сообщества в понедельник, 20 мая, официально приняли решение об изменении определения килограмма.
Обновлено 20 мая в 17:42
Политика
Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Футбол
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Обновлено в 13:27
Авто
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Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась о прошлом романе с Димой Биланом
На сегодняшний день Рудковскую и Билана связывают деловые и дружеские отношения, кроме того, они — практически родственники.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР
Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено в 17:34
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты
Россияне начали массово распродавать смартфоны Huawei
Чаще всего ищут смартфоны Huawei Honor, Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Кино
HBO объявила, что прямых продолжений «Игры престолов» ждать не стоит
Программный директор HBO отметил, что в случае с такими популярными сериалами, как «Игра престолов», попросту невозможно закончить шоу таким образом, чтобы концовка понравилась всем - всегда будут недовольные.
Обновлено в 07:52
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
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Авто
BMW представила самые мощные версии кроссоверов X5 и X7
Немецкий автопроизводитель представил «заряженные» модификации кроссоверов X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i.
Обновлено в 13:35
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Игры
Вся мерзость прогнившего города в новом трейлере The Sinking City
Трейлер Rotten Reality, «Прогнившая реальность», посвящён самым таинственным, пугающим, а порой откровенно омерзительным чертам уходящего под воду города.
Обновлено в 17:23
Здоровье
В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака
По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено в 18:11
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
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Игры
THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes
THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В НАТО пообещали поддерживать реформы украинской армии
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет
Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 18:28
Политика
Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54