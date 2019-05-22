Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидовКоммерсантъ 10:37
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
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Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки.
— Вячеслав Володин, российский политикНТВ 11:30
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За отказ социально незащищенным гражданам в доступе к услугам вводятся штрафы
Государственная Дума РФ08:53
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Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
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С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
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В российский прокат выходит «Аладдин» Гая Ричи
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Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
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Армия и оружие
Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии
Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
Обновлено в 15:26
Наука
Климатологи: текущий темп изменения климата приведет к 187 миллионам экологических беженцев в 2100 году
Обновлено в 03:30
Культура
Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
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Шоу-бизнес
Супруга Децла отказалась от общения с его матерью
Мать рэпера Ирина Толмацкая впервые за долгое время откровенно рассказала о взаимоотношениях внутри семьи.
Обновлено в 08:48
Политика
Лидер британской Палаты общин подала в отставку
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
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Полицейские РФ тестируют камеры с функцией распознавания лиц
Функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые полицейские уже используют.
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Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
ВС РФ получили первое крупное пополнение из московских призывников
С напутственными речами перед новобранцами выступили начальник отдела и подготовки граждан к военной службе военного комиссариата города Москвы, представители правительства Москвы, регионального отделения ДОСААФ России, совета общественной организации «Совет родителей военнослужащих России», председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей» и ветераны.
Обновлено в 14:35
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%
Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Футбол
АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы
Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.
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