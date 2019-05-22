Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидовКоммерсантъ 10:37

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Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

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