с чего всё началось

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

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