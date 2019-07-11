Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВДRT на русском вчера в 13:07
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 11 июля, приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ» и ряд других законов, направленные на уточнение порядка прохождения службы в органах внутренних дел.Государственная Дума РФвчера в 07:00
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Госдума одобрила законопроект о повышении максимального возраста для службы в полиции
Коммерсантъвчера в 09:07
Приняты в первом чтении поправки, совершенствующие порядок службы в полиции
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