Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВДRT на русском вчера в 13:07

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 11 июля, приняла в первом чтении поправки
 в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ» и ряд других законов, направленные на уточнение порядка прохождения службы в органах внутренних дел.
Государственная Дума РФвчера в 07:00

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Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки о повышении предельного возраста для полицейских

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Полицейские смогут служить дольше на пять лет

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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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