Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВДRT на русском 13:07
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.
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с чего всё началось
Предлагается также установить для сотрудников МВД право на на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. Также законопроектом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе.Государственная Дума РФ07:00
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Приняты в первом чтении поправки, совершенствующие порядок службы в полиции
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