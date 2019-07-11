Предлагается также установить для сотрудников МВД право на на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. Также законопроектом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе.

с чего всё началось

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

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