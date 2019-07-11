Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВДRT на русском 13:07
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 11 июля, приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ» и ряд других законов, направленные на уточнение порядка прохождения службы в органах внутренних дел.Государственная Дума РФ07:00
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Приняты в первом чтении поправки, совершенствующие порядок службы в полиции
Государственная Дума РФ07:00
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Политика
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Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
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В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
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Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
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Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
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Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено в 11:41
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О планах Вашингтона стало известно на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений в мае и июне на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:30
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
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Фонд защиты прав дольщиков появится на Ставрополье до конца месяца
"В конце прошлого года проблемных объектов было семь (763 гражданина), но несколько застройщиков ушли в процедуру банкротства с крупными объектами, в связи с этим ситуация серьезно изменилась", - пояснил он.
Обновлено в 13:45
Здоровье
«Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита
Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).
Обновлено в 09:38
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Обновлено в 08:53
Футбол
L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер Гризманна
По информации L’Equipe, испанский клуб произвел платеж, необходимый для активации опции о выкупе француза за 120 миллионов евро.
Обновлено в 14:08
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
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Политика
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Обновлено в 12:23
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Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
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Обновлено в 09:40
Игры
Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4
Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.
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Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп
Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено в 12:14
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Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей
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Здоровье
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44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено в 14:11
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Главу МВД Крыма сняли с должности
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57