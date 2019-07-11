с чего всё началось

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.

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Авто Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.

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Экономика Фонд защиты прав дольщиков появится на Ставрополье до конца месяца "В конце прошлого года проблемных объектов было семь (763 гражданина), но несколько застройщиков ушли в процедуру банкротства с крупными объектами, в связи с этим ситуация серьезно изменилась", - пояснил он.

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