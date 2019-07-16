Экономика
Госдума одобрила предоставление льгот на проезд только по картам «Мир»News.ru вчера в 13:58
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал предложенные группой депутатов поправки к законопроекту о требованиях к иностранным электронным кошелькам. Речь идёт о том, чтобы обязать кредитные организации выдавать только карты «Мир» для получения льгот на проезд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты предложили предоставлять льготы на проезд только на карты «Мир»
Российская газетавчера в 14:41
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Политика
Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Здоровье
Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов
Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ была представили в июне на военно-морском салоне в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Шоу-бизнес
Рудова пришла на премьеру фильма «Король Лев» без юбки
Актриса Наталья Рудова пришла на премьеру «Короля Льва» без юбки.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы
Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.
Обновлено в 02:17
Общество
В Благовещенске ливнями подтопило улицы
Минувшей ночью в Благовещенске прошли обильные ливни, во время которых на улицы города выпало 54 миллиметра осадков, сообщает 17 июля «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено 15 июля в 12:03
Политика
Климкин предложил ООН украинский язык в качестве официального
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык можно предложить ООН в качестве официального.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Немецкие СМИ призвали Запад дать отпор «российской агрессии»
В информационном агентстве Frankfurter Allgemeine, издаваемом в Германии, заявили, что Западу необходимо ответить на «агрессию со стороны РФ», так как та не планирует отказываться от новейших ракет.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Русские поддерживают челябинскую модель Ирину Шейк в Instagram у Гаги
Одни требуют вернуть Бредли Купера Ирине Шейк, другие предлагают Гаге исполнить песню Аллегровой «Угонщица», а третьи пользуясь случаем передают приветы, продают свои вещи и даже делятся полезными советами.
Обновлено в 00:45
Гаджеты
Фанатам «Барселоны» предложили смартфон Oppo Reno FC Barcelona
В ходе мероприятия был представлен смартфон Oppo Reno FC Barcelona, который получил градиентный окрас задней панели в традиционных цветах данного футбольного клуба.
Обновлено в 01:07
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Жительница Екатеринбурга через суд вернула стоимость Tesla
Екатеринбурженка через суд вернула стоимость автомобиля Tesla, у которого перестали работать электронные ключи, плюс штраф - в общей сложности почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 02:46
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Режиссер третьей части трилогии про Тора Тайка Вайтити вернется к работе над франшизой и снимет четвертую часть сольника про асгардского Бога грома.
Обновлено в 00:16
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:22
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Макс Фадеев показал подарок Линды на снимке из 90-х
Популярный исполнитель и автор многих успешных музыкальных проектов Макс Фадеев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта ретро-снимком 90-х годов.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35