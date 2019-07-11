с чего всё началось

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Польша не выдаст Швеции россиянина Лисова, вернувшего своих детей Окружной суд Варшавы принял решение не выдавать шведским властям россиянина Дениса Лисова, который вывез из этой страны троих своих детей.

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Климкин отреагировал на отказ Рады его уволить строчкой из песни Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California.

Экономика «Роскачество» начало проверку лапши быстрого приготовления Созданная правительством некоммерческая организация "Роскачество" начала исследование лапши быстрого приготовления, она проверит продукцию 20 самых продаваемых торговых марок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель "Роскачества" Максим Протасов.

Космос Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.

Общество Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов, покупателям спиртного должно быть не меньше 21 года, сообщает газета Khaleej Times.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Телемост между Россией и Украиной пройдет по Skype Телеканал "Россия 1" проведет "неополитический" телемост "Надо поговорить" между Россией и Украиной по Skype.

Происшествия В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.

Авто Счетная палата предлагает совершенствовать налог на роскошь Специалисты предложили усовершенствовать действующий механизм взымания так называемого налога на роскошь.

Происшествия ФСБ проводит обыски в администрации Колпинского района Петербурга В четверг, 11 июля, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти проводят обыски в кабинетах администрации Колпинского района города, пишет «Фонтанка.ру».

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Театры Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.

Происшествия Житель Чебоксар приговорен к 15 годам колонии за убийство жены Суд приговорил жителя Чебоксар к 15 годам колонии особого режима за убийство жены, тело которой он спрятал в чемодане и закопал.

Футбол УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Теннис Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.