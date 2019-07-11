Согласно документу, предельный возраст пребывания на службе для майоров и подполковников полиции, внутренней службы и юстиции предложено повысить с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, а для генерал-майоров и генерал-лейтенантов — с 60 до 65 лет.

с чего всё началось

Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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