Экономика
Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года в первом чтенииБанки.ру вчера в 09:06
Госдума на заседании во вторник, 18 июня, одобрила поправки в федеральный бюджет на 2019 год в первом чтении.
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газетавчера в 08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
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Экономика
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По информации Пенсионного фонда России, в целом по стране средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2019 года составил 14825,95 рублей.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье
В Асбесте (Свердловская область) жители аварийных домов на 8 Марта, 4 и 4а записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
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Происшествия
Четырех подпольных банкиров задержали в Москве
Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
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Вышинский считает, что его дело позорит Украину
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что его дело позорит страну. Об этом он заявил в интервью агентству Ruptly.
Обновлено в 01:51
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей
Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство.
Обновлено в 00:33
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару
Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.
Обновлено в 01:00
Политика
Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
Обновлено вчера в 15:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре
Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Политика
Власти Украины открыли пятое уголовное дело против Порошенко
«Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко», — написал он.
Обновлено вчера в 23:18
Баскетбол
Пол конфликтует с Харденом и попросил обмена из «Хьюстона»
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил у руководства клуба обменять его, сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей
Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено вчера в 10:24
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено вчера в 13:30
Энергетика
Росстат сообщил о резком скачке цен на бензин
Розничные цены производителей на бензин в мае подскочили на 17,5%, отчитался Росстат.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Спорт
Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
На станции метро «Невский проспект» выключили свет
Обновлено в 01:50