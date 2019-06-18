Экономика
Госдума во вторник рассмотрит социальные поправки в бюджет 2019Парламентская газета 17 июня в 17:12
Согласно поправкам, профицит федерального бюджета в 2019 году составит 1,7% ВВП (или 1,881 трлн рублей), а прогнозируемый объём ВВП — 109,086 трлн рублей, уровень инфляции — не выше 4,3%. Поступление нефтегазовых доходов уменьшается на 58,7 миллиарда рублей, а ненефтегазовых доходов увеличивается на 264,3 миллиарда рублей.
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
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