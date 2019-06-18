Экономика

Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года в первом чтенииБанки.ру вчера в 09:06

Госдума на заседании во вторник, 18 июня, одобрила поправки в федеральный бюджет на 2019 год в первом чтении.
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Вячеслав Володин
Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27

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