Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года в первом чтенииБанки.ру вчера в 09:06

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Госдума на заседании во вторник, 18 июня, одобрила поправки в федеральный бюджет на 2019 год в первом чтении.

Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года в первом чтении

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