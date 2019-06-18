Экономика
Госдума во вторник рассмотрит социальные поправки в бюджет 2019Парламентская газета 17 июня в 17:12
Согласно поправкам, профицит федерального бюджета в 2019 году составит 1,7% ВВП (или 1,881 трлн рублей), а прогнозируемый объём ВВП — 109,086 трлн рублей, уровень инфляции — не выше 4,3%. Поступление нефтегазовых доходов уменьшается на 58,7 миллиарда рублей, а ненефтегазовых доходов увеличивается на 264,3 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газетавчера в 08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Игры
Counter-Strike исполнилось 20 лет
Обновлено в 08:45
Экономика
В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Футбол
Федун рассказал, сохранил ли уважение к Глушакову
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал об отношении к бывшему полузащитнику и капитану команды Денису Глушакову, который сегодня, 19 июня, расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон.
Обновлено в 09:05
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве журналиста Хашукджи
Вина за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи лежит на Эр-Рияде, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Японии зафиксировали цунами после землетрясения
Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Следователи по делу MH17 попросят РФ допросить подозреваемых
Совместная следственная группа (ССГ) попросит Россию допросить подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду
Обновлено в 09:49
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Религия
В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм
Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований.
Обновлено в 06:53
Музыка
Дочь Алсу и Максим Ержан представили совместную песню
Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями.
Обновлено в 09:38
Общество
Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших
Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы порассуждала о трусости и задела Лазарева
На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками
Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки
Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки в летний период, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране
В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в Донбассе
Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса.
Обновлено в 07:02
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова не смогла спрятать бокал вина на фото в купальнике
Надежда Михалкова отправилась отдохнуть с детьми на курорте в Испании. В Instagram звезда поделилась с подписчиками фотографией из отпуска.
Обновлено в 09:33