Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 годаИнтерфакс 09:16
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года. Согласно документу, прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета ожидается в сумме 3 трлн 176 млрд 984,8 млн рублей против 3 трлн 369 млрд 178,5 млн рублей в действующем законе о бюджете.
Читать в источнике
Оценить
Эти средства будут направлены на обеспечение реализации национальных проектов и задач, которые президент РФ Владимир Путин определил в послании Федеральному Собранию. В первую очередь - на социальную поддержку и защиту наших граждан.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газета08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Авто
Европейский суд вынес решение об автомобильных пошлинах в Германии
Напомним, в 2015 году в ФРГ был принят закон о взимании пошлин за проезд легковых автомобилей с иностранными номерами по дорогам Германии, начиная с 2020 года.
Обновлено в 06:36
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Обновлено в 08:50
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Друг Армена Джигарханяна поделился его последним фото
Уже давно никто не видел Армена Джигарханяна и лишь его ближайший друг Артур Согомян изредка публикует его фотографии.
Обновлено в 09:51
Политика
Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности
Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям».
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Ракеты ЗРК С-500 смогут действовать за пределами атмосферы
Именно возможность заатмосферной работы ракет ЗРК С-500 делает «Прометей» по-настоящему уникальным комплексом, предназначенным для противовоздушной и противоракетной борьбы.
Обновлено в 06:22
Футбол
Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»
Московский "Локомотив" приобрел защитника "Крузейро" и олимпийской сборной Бразилии Мурильо.
Обновлено в 09:41
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
Обновлено в 10:45
Общество
Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Общество
Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП
Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.
Обновлено в 10:37
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет в Швейцарии попал в зону турбулентности, пострадали 10 человек
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Авто
Европейский автомобильный рынок в мае прекратил падение
В мае 2019 года на европейском рынке было продано 1 400 518 машин. Это на 0,1% больше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 04:37
Футбол
Кубок Америки. Бразилия сыграет с Венесуэлой, Боливия против Перу
Во втором туре группового этапа Кубка Америки-2019 Бразилия сыграет с Венесуэлой, Аргентина встретится с Парагваем, а Уругвай – с Японией.
Обновлено в 09:00
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Политика
В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках
Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
Обновлено в 09:59
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Культура
Иван Ургант о сериале «Чернобыль»: Это должны были мы снять
Пока вокруг сериала канала HBO "Чернобыль" ломаются возы копий между диаметральных оценок - "развесистая клюква" и "шедевр", - российский актер и телеведущий Иван Ургант тоже предлагает свою точку зрения.
Обновлено в 10:23
Общество
В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах
Согласно документу, любителям разведения костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено в 04:46
ЖКХ
Еще одну категорию льготников освободили от оплаты капремонта
Во вторник, 18 июня, в России вступил в силу закон, освобождающий от оплаты капитального ремонта Героев СССР, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и совместно проживающих с ними членов семей.
Обновлено в 09:47
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Моршанске
Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тамбовской области.
Обновлено вчера в 17:18