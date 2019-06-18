Экономика

Госдума одобрила поправки к бюджету на 2019 год в первом чтенииКоммерсантъ 10:43

Поправки в бюджет на 2019 год прошли первое чтение, сообщается на сайте Госдумы. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, они носят «адресный характер».
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Вячеслав Володин
Эти средства будут направлены на обеспечение реализации национальных проектов и задач, которые президент РФ Владимир Путин определил в послании Федеральному собранию. В первую очередь — на социальную поддержку и защиту наших граждан.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 11:23
с чего всё началось
Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», следует из информации
 системы обеспечения законодательной деятельности.
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Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года

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ТАСС09:04

Поправки в бюджет прошли первое чтение

Государственная Дума РФ08:54
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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