Экономика
Госдума одобрила поправки к бюджету на 2019 год в первом чтенииКоммерсантъ 10:43
Поправки в бюджет на 2019 год прошли первое чтение, сообщается на сайте Госдумы. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, они носят «адресный характер».
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Эти средства будут направлены на обеспечение реализации национальных проектов и задач, которые президент РФ Владимир Путин определил в послании Федеральному собранию. В первую очередь — на социальную поддержку и защиту наших граждан.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 11:23
с чего всё началось
Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности.РБК11:23
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газета08:59
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