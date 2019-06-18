Госдума одобрила поправки к бюджету на 2019 год в первом чтенииКоммерсантъ 10:43

с чего всё началось

Эти средства будут направлены на обеспечение реализации национальных проектов и задач, которые президент РФ Владимир Путин определил в послании Федеральному собранию. В первую очередь — на социальную поддержку и защиту наших граждан.

Поправки в бюджет на 2019 год прошли первое чтение, сообщается на сайте Госдумы. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, они носят «адресный характер».

Госдума одобрила поправки к бюджету на 2019 год в первом чтении

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