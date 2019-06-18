Экономика
Госдума одобрила поправки к бюджету на 2019 год в первом чтенииКоммерсантъ 10:43
Поправки в бюджет на 2019 год прошли первое чтение, сообщается на сайте Госдумы. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, они носят «адресный характер».
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU 12:27
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газета08:59
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