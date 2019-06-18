Экономика
Госдума внесла поправки в бюджет 2019 годаДеловое.ТВ 04:01
Во вторник в первом чтении Государственная Дума внесла поправки в бюджет 2019 года. Внесенные изменения пока не затрагивают конституцию бюджета.
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Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.
— Вячеслав Володин, российский политикГЛАС.RU вчера в 12:27
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газетавчера в 08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 представят 7 августа
Согласно ресурсу CNET, официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro состоится на мероприятии Unpacked, 7 августа.
Обновлено в 03:42
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор
Представители защиты бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обжаловали приговор.
Обновлено в 06:20
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Здоровье
В Свердловской области каждый четвертый житель страдает ожирением
22% свердловчан страдают ожирением, избыточный вес имеют каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина, сообщает издание ТАСС.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Ядовитые пауки каракурты появились в Подмосковье
Нетипичная для Подмосковья летняя температура уже привела к тому, что в регионе появились каракурты.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Здоровье
Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Авто
В Chery приготовили второй премиальный кроссовер бренда Exeed
В 2019 году на китайском авторынке состоится дебют второго кроссовера Chery, который получит название Exeed LX.
Обновлено в 05:19
Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Мирзова на два матча Кубка России
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова на два матча Кубка России после инцидента с игроком екатеринбургского "Урала" Владимиром Ильным, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:59
Интернет
Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру
Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Футбол
Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника
Обновлено в 06:13
Футбол
Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»
Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
Обновлено в 07:53
Футбол
Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»
Обновлено вчера в 16:10
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Футбол
Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Экономика
Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг
Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 06:49
Авто
Bentley Continental GT Convertible появился в России
Bentley представила в России ультрасовременный роскошный Continental GT Convertible.
Обновлено в 05:27