Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС. Такие нормы были приняты к закону о противодействии отмывания доходов, которые получены преступным путем.

Госдума приняла закон о контроле операций по картам иностранных банков

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