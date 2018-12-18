Экономика
Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банков
Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банковРИА Новости03:40
Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
РИА Новости03:40
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Государственная Дума РФ03:36
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Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Финансы
Рубль незначительно растет к доллару и евро
В понедельник, 17 декабря, рубль практически не меняется к евро и умеренно растет по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 02:25
Энергетика
Новак спрогнозировал добычу нефти в России с учетом сделки ОПЕК+
Россия в 2019 г. снизит добычу нефти примерно до 552 млн т с учетом сделки ОПЕК+, рассказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 02:15
Экономика
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.
Обновлено в 06:02
Экономика
Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро
Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:48
Экономика
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Экономика
ЦБ исключил компанию «Респект» из списка страховщиков застройщиков
Банк России исключил страховую компанию "Респект" из списка компаний, имеющих право страховать ответственность застройщиков.
Обновлено в 03:21
Экономика
Жилищное строительство завалило нацпроект
В 2017 году объем ввода жилья составил 79,2 млн кв. м. По паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году ежегодный объем ввода жилья в России должен достичь 120 млн кв. м, жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 5 млн российских семей.
Обновлено в 06:51
Экономика
Банки выпустили 50 млн карт «Мир»
На конец III квартала в России было 268 млн карт – таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18,6%. Доля «Мира» в оборотах оплаты товаров и услуг в III квартале – 14,2%, поделился Комлев.
Обновлено в 07:57
Экономика
Кабмин выделил регионам 12 млрд руб. на строительство дорог
Уточняется, что из них 8,1 млрд руб. пойдет на реализацию крупных проектов в 14 регионах, 2,9 млрд руб. — на развитие и приведение в нормативное состояние дорог в девяти субъектах.
Обновлено в 00:16
Финансы
Трамп посоветовал ФРС США почитать WSJ
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал работников Федеральной резервной системы (ФРС) страны прочитать свежий выпуск The Wall Street Journal, чтобы избежать "очередной ошибки".
Обновлено в 09:05
Экономика
Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три года
«Ожидается, что в 2019–2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек»,— сказали в Минтруде.
Обновлено в 03:56
Финансы
«Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн
Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.
Обновлено в 06:01
Экономика
Россия в октябре увеличила вложения в госдолг США
В октябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,629 млрд.
Обновлено в 01:12