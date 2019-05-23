Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямiReactor вчера в 10:11

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Государственная Дума России в первом чтении одобрила законопроект, который подразумевает компенсацию ипотеки многодетным семьям. Законопроект был предложен в рамках исполнения инициатив, оговоренных в послании президента РФ Владимира Путина.

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