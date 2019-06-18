Экономика

Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета вчера в 08:54

Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.
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Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 19 июня, приняла в третьем, окончательном чтении закон
 о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.
Государственная Дума РФ05:32

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