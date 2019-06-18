Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета вчера в 08:54

с чего всё началось

Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.

Происшествия МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

Общество 25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.

Политика В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве журналиста Хашукджи Вина за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи лежит на Эр-Рияде, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Происшествия Туристический самолёт разбился в Бельгии Туристический самолет разбился в бельгийской провинции Фламандский Брабант. О крушении сообщает телеканал RTBF.

Общество Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.

Общество Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии» Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Происшествия Угрожавший взрывом на Васильевском спуске мужчина не признал вину Дмитрий Шалай, угрожавший взрывом на Васильевском спуске у Кремля и требовавший встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым и руководством страны, не признал свою вину.

Гаджеты За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.

Происшествия Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.

Футбол Денис Глушаков официально покинул «Спартак» Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Политика Госдума наделяет военных Крыма и Севастополя статусом ветеранов Авторы инициативы предлагают присваивать звание ветерана военной службы тем военнослужащим, которые проходили службу в военных частей и вооруженных силах Украины, которые располагались на территории Крыма и города Севастополя.

Шоу-бизнес Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.

Кино Стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.

Футбол «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

Происшествия В австрийском городе Грац попытались поджечь четыре здания Полиция уже задержала одного подозреваемого в совершении попытки поджогов В австрийском городе Грац попытались поджечь здания городской ратуши, городского суда, областного управления и вокзала.

Хоккей Бабенко и Воробьев вошли в тренерский штаб московского «Динамо» Тренеры Юрий Бабенко, Владимир Воробьев, Андрей Скопинцев и Виталий Еремеев вошли в тренерский штаб московского хоккейного клуба "Динамо", который возглавляет Владимир Крикунов, сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Происшествия Стало известно, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отправлены в колонию поездом в течение двух недель.

Авто Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.

Энергетика «Газпром» ликвидирует Shtokman Developmen "Газпром" ликвидирует свою дочернюю компанию Shtokman Development AG, которая должна была стать оператором первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения "Газпрома" на шельфе Баренцева моря.

Авто Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.