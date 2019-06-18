Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета 18 июня в 08:54

с чего всё началось

Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.

Хоккей Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Футбол Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком» Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.

Общество Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.

Общество Алексей Логвиненко устроил публичный разнос ростовским чиновникам Вчера, 19 июня на заседании городской Думы временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко устроил подчиненным мощный разнос, не стесняясь присутствия на мероприятии представителей прессы.

Политика Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Происшествия Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.

Происшествия В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.

Политика В правительстве назвали ответственных за фиксацию нарушений ПДД В соответствии с ранее направленной главам регионов правительственной телеграммы, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет дочерняя компания «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД».

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Политика Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Политика В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Общество В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Авто Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу «В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.

Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.

Общество Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.