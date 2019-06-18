Экономика
Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета вчера в 08:54
Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.
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Жириновский предложил выплачивать по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев
Парламентская газета06:08
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Хоккей
Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева
Генеральный менеджер московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Меркулов заявил, что клуб не собирается обменивать форварда Вадима Шипачева.
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Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после отравления интервью
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Обновлено в 06:06
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы РФ Андрея Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.
Обновлено в 05:25
Общество
Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших
Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Объявлена дата суда по делу о крушении МН17
Суд по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 пройдет в Нидерландах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:26
Политика
В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Обновлено в 06:32
Футбол
Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»
Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору, который обвинялся в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 08:06
Космос
Космический спутник запустят в честь 80-летия ВДНХ
Обновлено в 00:42
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
Обновлено в 07:27
Технологии
Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска
Поисковые системы будут вносить в реестр для удаления не только ссылки на страницы с пиратским контентом, но и доменные имена ресурсов, которые несколько раз были уличены в пиратстве.
Обновлено в 03:33
Политика
Второй срок: Трамп намерен «сохранить величие Америки»
Дональд Трамп официально объявил о своем участии в президентских выборах 2020 года.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Рэпер Баста вмешался в противостояние Тимати и L’One
Затянувшийся конфликт, в который оказались вовлечены известные музыканты – Тимати и его коллега по цеху Леван Горозия, выступающий под сценическим именем L’One – и не думает остывать.
Обновлено в 07:21
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища
На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Нападающий "Сент-Луис" Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада, к сожалению во время потери равновесия, Ивану было не за что ухватиться и он уверенно и твёрдо полетел вниз.
Обновлено в 04:44
Политика
Росгвардия получит четыре катера «Грачонок» для охраны Крымского моста
Четыре противодиверсионных катера «Грачонок» будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 05:48
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30