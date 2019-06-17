Экономика

Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета 08:54

Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ07:49

Треть квартиры - в подарок

Российская газета08:41

Госдума во II чтении освободила от НДФЛ компенсацию ипотеки многодетным

РИА Новости06:28

Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей

Парламентская газета08:27

Госдума одобрила во II чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАСС06:57

Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

Агентство Москва05:59

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

РБК07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Обновлено вчера в 14:22
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Общество

В России падает популярность высшего образования

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, почти половина россиян с высшим образованием работают не по специальности.
Обновлено в 03:01
Интернет

В работе Google по всему миру зафиксирован сбой

Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.
Обновлено в 11:38
Музыка

Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии

Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена

Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Общество

Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Музыка

«Ленинград» выступит на юбилейном «Нашествии»

В Тверской области в Большом Завидове с 19 по 21 июля состоится рок-фестиваль «Нашествие». На фестивале выступит группа «Ленинград».
Обновлено в 10:07
ЖКХ

Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора

Российская столица досрочно переходит к раздельному сбору мусора, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Обновлено в 11:59
Общество

Недостаточно бедных россиян лишат господдержки

Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика

В МВД призвали провести ревизию ПДД

В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Переживший войну завод чая и кофе в Сирии расширяет штат

Завод Alattar в сирийском городе Адра славится производством чая и кофе со всевозможными вкусовыми добавками.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Таиланд

Обновлено в 04:02
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Обновлено вчера в 18:08
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Футбол

Бывшего президента УЕФА Платини задержали по подозрению в коррупции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини во вторник был взят под стражу по подозрению в коррупции.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Наука

Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Спорт

Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира

Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33
Экономика

Запасы риса-сырца в Краснодарском крае могут закончиться уже в августе

Остатки риса-сырца по хозяйствам и перерабатывающим предприятиям Краснодарского края на июнь 2019 года составляют 82,7 тыс. тонн.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Под Калининградом пятеро детей пострадали в ДТП

Обновлено в 11:59
Политика

Рябков: действия Ирана по СВПД являются вынужденными

Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Ирана в ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) носят вынужденный, точечный и обратимый характер.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Флаг СССР поднят над зданием муниципалитета в Швеции

Неизвестные подняли флаг СССР над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю.
Обновлено в 01:32
Авто

Новый Subaru Outback начали продавать в России

Российские дилеры Subaru начали продажи вседорожного универсала Outback шестого поколения.
Обновлено в 09:45
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное