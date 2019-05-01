Политика
Госдума оценила слова Зеленского о сотрудничестве с РоссиейNews.ru 07:54
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв положительно отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности прекращения экономических отношений с Россией.
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Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 08:21
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами
Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Тереза Мэй объявила об уходе с поста премьер-министра Британии
Тереза Мэй заявила, что 7 июня покинет пост главы Консервативной партии, а это значит, что ей придется оставить и пост главы правительства, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:32
Музыка
Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу
Обновлено в 08:19
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото
В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя большая душа и чуткое сердце.
Обновлено в 07:46
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Кино
Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов
«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 06:43
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Здоровье
В России разрабатывают новые лекарства для паллиативных детей
В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Общество
В Красноярске прошла «цифровая зарядка»
Красноярский край давно готовится к этому событию.
Обновлено в 04:04
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Обновлено вчера в 17:26
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Культура
Шоу «Кто хочет стать миллионером» приказало долго жить в США
Ветеран американского телевидения шоу «Кто хочет стать миллионером» уже не будет выходить в эфир через несколько месяцев.
Обновлено в 06:32