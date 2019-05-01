Госдума оценила слова Зеленского о сотрудничестве с РоссиейNews.ru 07:54

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв положительно отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности прекращения экономических отношений с Россией.

Госдума оценила слова Зеленского о сотрудничестве с Россией

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