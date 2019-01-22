Общество
Госдума обязала вставать на воинский учет по месту проживанияИзвестия 04:26
Госдума на пленарном заседании во вторник, 22 января, приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий граждан вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Ранее это можно было сделать только по месту жительства или по месту пребывания.
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Все граждане мужского пола за редким исключением должны состоять на воинском учете. Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан. Так определяется возможность по обеспечению комплектования своих вооруженных сил.
— Андрей Красов, российский военный деятельREGNUM 02:57
с чего всё началось
Принятым законом на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, возлагается обязанность вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.Государственная Дума РФ02:57
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Россияне смогут вставать на воинский учет по месту фактического проживания
Государственная Дума РФ02:57
Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания
Агентство Москва02:58
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