Общество

Госдума обязала вставать на воинский учет по месту проживанияИзвестия 04:26

Госдума на пленарном заседании во вторник, 22 января, приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий граждан вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Ранее это можно было сделать только по месту жительства или по месту пребывания.
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Андрей Красов
Все граждане мужского пола за редким исключением должны состоять на воинском учете. Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан. Так определяется возможность по обеспечению комплектования своих вооруженных сил.
— Андрей Красов, российский военный деятельREGNUM 02:57
с чего всё началось

Россияне смогут вставать на воинский учет по месту фактического проживания

Принятым законом на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, возлагается обязанность вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.
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