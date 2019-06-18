Экономика

Сбербанк скоро присоединится к Системе быстрых платежейВедомости 15:19

Присоединяться к СБП отчаянно не хочет Сбербанк, на который приходится более 60% всех таких переводов. Его система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и партнерами – «Тинькофф» и Совкомбанк, Webmoney и др. Перевод для партнеров стоит 1%.
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Бесплатные услуги и огромные штрафы: участники рынка обсудили в Казани новый закон о похоронном деле

Татар-информ12:14

Принят во втором чтении законопроект об обязательности участия банков в Системе быстрых платежей

Банки.ру06:29

Россиянам представят новый вариант платежей без карт

Deita.ru11:45

ЦБ до сентября 2020 года хочет подключить к Системе быстрых платежей 95% платежного рынка

ТАСС07:53

Госдума обязала банки подключиться к Системе быстрых платежей

Российская газета07:45

Сбербанк скоро присоединится к Системе быстрых платежей

Ведомости15:19

У компаний появится новый способ перевода денег

Бухгалтерия.рувчера в 02:14
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Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде

ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
Общество

Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора

Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:38
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Первое место в рейтинге Роскачества досталось Samsung Galaxy S10+.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Спорт

РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии

В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Ирина Шейк совершила «стильную» прогулку с дочкой по Нью-Йорку

Супермодель Ирина Шейк решила совершить «стильную прогулку» по Нью-Йорку.
Обновлено в 09:20
Общество

Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне

В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Происшествия

ФСБ проводит обыски в частном московском музее «Собрание»

В музей частных коллекций "Собрание", который располагается в центре Москвы, пришли с обыском сотрудники ФСБ.
Обновлено в 08:21
Общество

В России введены штрафы за разведение костра в лесу во время режима ЧС

Ужесточение закона объясняется тем, что россияне часто не соблюдают режим ЧС в лесах и разводят костры, нарушая тем самым правила пожарной безопасности.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Следствие отпустило младшего сына Соколова после убийства матери

Обновлено в 13:50
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Гаджеты

Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei

Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.
Обновлено в 05:28
Футбол

Футболист сборной России Комличенко стал отцом

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом.
Обновлено в 08:35
Футбол

«Краснодар» претендует на хавбека «Фейеноорда»

За клуб из Роттердама хавбек выступает на протяжении последних семи лет. Действующий контракт игрока истекает в конце следующего сезона.
Обновлено в 12:41
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
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