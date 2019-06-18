Экономика
Госдума обязала банки подключиться к Системе быстрых платежейРоссийская газета 07:45
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном участии банков в Системе быстрых платежей, запущенной Банком России в качестве более дешевой альтернативы карточным платежам.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика
Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой»
Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Финансы
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Президент США Дональд Трамп обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из ЕС.
Обновлено в 08:22
Хоккей
Защитник СКА Патрик Херсли перейдет в другой клуб КХЛ
Шведский защитник не станет подписывать новый договор с петербургским СКА Во вторник, 18 июня, стало известно, что защитник Патрик Херсли покидает петербургский СКА.
Обновлено в 09:11
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии
Обновлено в 07:40
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Санта Димопулос ждет второго ребенка
Санта Димопулос воспитывает сына Даниэля, который недавно закончил четвертый класс.
Обновлено в 07:38
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали воспользоваться ей.
Обновлено в 08:32
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Религия
Экс-вице-мэр — о строительстве храма: «Инвесторы могут уйти, и для Екатеринбурга будет только хуже»
Алексей Белышев рассказал, какая площадка, по его мнению, самая подходящая и какие ошибки были допущены в этой ситуации.
Обновлено в 04:57
Футбол
Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Гаджеты
Фото защитных стекол позволяют сравнить размеры смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro
Сразу два разных источника опубликовали сегодня изображения защитных стекол для смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Pro.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой
Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Перед стартом во время работы двигателей, предположительно, система показала сбой в работе, и часть пассажиров отказалась лететь данным бортом.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»
На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Глушаковым
Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. С тех пор он провел 173 игры в футболке красно-белой команды во всех турнирах и забил 23 гола.
Обновлено в 09:02
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11