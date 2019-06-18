Экономика
Госдума обязала банки подключиться к Системе быстрых платежейРоссийская газета 07:45
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном участии банков в Системе быстрых платежей, запущенной Банком России в качестве более дешевой альтернативы карточным платежам.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
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Сообщается, что Беляев пришел в команду канониров весной 2016 года, вместе с «Арсеналом» прорвался в премьер-лигу и вскоре стал одним из лидеров команды.
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Обновлено в 07:30
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Что волнует жителей Курганской области и какие они задали бы вопросы главе государства, узнали журналисты телекомпании «Область 45».
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году
Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
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Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа
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Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
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