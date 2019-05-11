Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%Известия вчера в 08:24

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Общество Андрею Бочарову «вынесли приговор» Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».

Энергетика Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Политика В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).

Футбол Марсель — Лион 0:3 «Лион» разгромил «Марсель» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Армия и оружие Помпео рассказал о мерах США против Ирана Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана.

Хоккей Георгиев признан лучшим игроком россиян в матче с Австрией Голкипер сборной России Александр Георгиев получил награду лучшего игрока по итогам матча с командой Австрии (5:0) на групповом этапе чемпионата мира.

Политика Премьер Литвы пообещал уйти в отставку Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в случае поражения на президентских выборах уйдет в отставку, передает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.

Футбол «Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".

Происшествия У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.

Общество В России упростили правила получения детских пособий В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Шоу-бизнес Дочь Александра Серова вышла замуж Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.

Общество В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал Минприроды считает возможным компромисс в вопросе о нормативах сбросов в Байкал и применении разных критериев к разным районам озера, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкала Иван Шмаков.

Армия и оружие Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.

Армия и оружие Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о профилактике энтеровируса Энтеровирусы весьма устойчивы к внешней среде и могут обитать в воде до двух месяцев.