Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%Известия вчера в 08:24

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

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