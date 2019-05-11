Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%Известия 08:24

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Происшествия В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.

Происшествия Помощника московского прокурора нашли мертвым В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на Украину Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).

Общество В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.

Происшествия Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Происшествия На Камчатке медведь обокрал охотников Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.

Общество Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Музыка Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream Российский певец Сергей Лазарев пообещал в скором времени представить русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступит на международном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, говорится в сообщении пресс-службы ВГТРК.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Футбол «Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.

Происшествия В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.

Шоу-бизнес Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.

Наука Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Происшествия Боевики атаковали гостиницу в Пакистане Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Кино Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы» Сестры Вачовски планируют переснять свою культовую трилогию «Матрица».

Футбол «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Авто Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.

Путешествия Составлен рейтинг самых популярных городов Европы для летнего отдыха Тиват и Бургас оказались самыми популярными направлениями у туристов, которые летят из Москвы и Санкт-Петербурга в Европу, сообщает Туту.ру.

Шоу-бизнес Бритни Спирс вышла из суда босиком Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.

Политика Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.

Политика Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.