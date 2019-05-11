Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%Известия 08:24
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки
Парламентская газета06:32
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