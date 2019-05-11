Экономика

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%Известия 08:24

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Депутаты обсудят с банкирами снижение ставки по ипотеке до 8%

Life.ru10:28

В Госдуме 14 мая обсудят вопрос снижения ипотечной ставки до 8%

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Госдума проработает вопрос снижения ставки по ипотеке

News.ru07:35

Депутаты и банкиры обсудят снижение ипотечной ставки до 8%

НТВ08:21

Госдума пообещала обсудить с банкирами снижение ипотеки до 8%

Московский Комсомолец08:14

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Известия08:24

Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки

Парламентская газета06:32
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Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Технологии

Telegram X удален с App Store

Мессенджер Telegram X перестал быть доступен для загрузки в магазине App Store. Убрали его и из поиска.
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Происшествия

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В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 11:54
Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
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В Гатчине сгорел деревянный жилой дом

Огонь уничтожил двухэтажный деревянный дом старой постройки, на втором этаже которого жили люди.
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Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
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«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

Сегодня в Красноярске состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. Красноярский «Енисей» принимал на своем поле «Краснодар».
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Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
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В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
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Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
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Составлен рейтинг самых популярных городов Европы для летнего отдыха

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В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра после бунта, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
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Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
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Трамп назвал способ избежать увеличения пошлин на товары

Президент США Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Боевики напали на гостиницу в Пакистане

Обновлено в 09:52
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