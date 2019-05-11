Экономика
Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%Дни24 11 мая в 12:20
В Госдуме на 14 мая запланированы слушания по вопросу доступности ипотеки для россиян. Депутаты, как отметил Вячеслав Володин в беседе с журналистами, обсудят возможность снижения процентных ставок до 8% годовых.
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Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки
Парламентская газета11 мая в 06:32
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