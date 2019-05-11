Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%Дни24 11 мая в 12:20

В Госдуме на 14 мая запланированы слушания по вопросу доступности ипотеки для россиян. Депутаты, как отметил Вячеслав Володин в беседе с журналистами, обсудят возможность снижения процентных ставок до 8% годовых.

Общество Большинство россиян хотят работать, не нуждаясь в деньгах Большинство жителей России хотели бы продолжать работать даже при условии отсутствия потребности в деньгах.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Экономика США ввели новые ограничения на импорт из Китая США ввели новые ограничения на импорт из Китая Проведенное США повышение пошлин на ввоз части китайских товаров не приведет к остановке торговых переговоров, однако Китай не пойдет на компромиссы по ключевым для него вопросам, объявил вице-премьер КНР Лю Хэ.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Происшествия Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.

Армия и оружие Россия проведет наблюдательный полет над США Российские инспекторы полетают над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает "Красная звезда".

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Шоу-бизнес Телеканал Минобороны взял интервью у скончавшейся 4 года назад советской певицы Телеканал "Звезда", принадлежащий Министерству обороны, пообщался с умершей четыре года назад певицей Еленой Образцовой на "похоронах" журналиста Сергея Доренко.

Общество Министр Паздников в 2018 году заработал 3,3 млн руб Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.

Игры Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.

Общество В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Кино Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.

Политика Майк Помпео отменил визит в Москву Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.

Происшествия Неизвестные напали на корабли в ОАЭ МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись вандализму в районе порта Фуджейры.

Политика СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.

Происшествия В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Политика На президентских выборах в Литве состоится второй тур Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.

Шоу-бизнес Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.

Кино Что произошло в пятой серии «Игры престолов» Телеканал HBO выпустил пятый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» — предпоследний в сезоне и сериале в целом.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.

Происшествия Два человека погибли от взрыва газа в Ростовской области Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Ростовской области. Погибли два человека, в том числе один ребёнок.

Футбол Игорь Корнеев: «„Зенит“ взял верх за счет своих качеств и опыта» Бывший полузащитник ЦСКА и экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев - о матче 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (3:1). – "Зенит" взял верх за счет своих качеств и опыта.