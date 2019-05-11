Экономика

Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%Дни24 11 мая в 12:20

В Госдуме на 14 мая запланированы слушания по вопросу доступности ипотеки для россиян. Депутаты, как отметил Вячеслав Володин в беседе с журналистами, обсудят возможность снижения процентных ставок до 8% годовых.
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Депутаты и банкиры обсудят снижение ипотечной ставки до 8%

НТВ11 мая в 08:21

В Госдуме 14 мая обсудят вопрос снижения ипотечной ставки до 8%

REGNUM11 мая в 08:34

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Известия11 мая в 08:24

Госдума 14 мая обсудит снижение ипотечной ставки до 8%

Коммерсантъ11 мая в 13:19

Госдума пообещала обсудить с банкирами снижение ипотеки до 8%

Московский Комсомолец11 мая в 08:14

Госдума проработает вопрос снижения ставки по ипотеке

News.ru11 мая в 07:35

Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки

Парламентская газета11 мая в 06:32
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Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
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Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
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Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
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Майк Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.
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МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись вандализму в районе порта Фуджейры.
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Два человека погибли от взрыва газа в Ростовской области

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