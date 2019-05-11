Экономика

Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%URA.Ru вчера в 14:41

Государственная дума проведет 14 мая слушания по реализации поручения президента России о снижении ипотечной ставки. Об этом журналистам рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Госдума 14 мая обсудит снижение ипотечной ставки до 8%

Коммерсантъвчера в 13:19

Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки

Парламентская газетавчера в 06:32

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Известиявчера в 08:24

Депутаты и банкиры обсудят снижение ипотечной ставки до 8%

НТВвчера в 08:21

Госдума пообещала обсудить с банкирами снижение ипотеки до 8%

Московский Комсомолецвчера в 08:14

Госдума проработает вопрос снижения ставки по ипотеке

News.ruвчера в 07:35

В Госдуме 14 мая обсудят вопрос снижения ипотечной ставки до 8%

REGNUMвчера в 08:34
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
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Футбол

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Политика

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Политика

Глава МИД Сербии заявил о недовольстве Запада отношениями с РФ и КНР

Запад высказывает недовольство практически по любому поводу, подобная реакция последовала, в том числе, когда Сербия решила ввести безвизовый режим с Китаем, аналогичным образом отозвалось решение об отмене виз с Индией и Индонезией, соответственно, не приветствовалось и укрепление связей с Россией, и подписание соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
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В России могут создать единый реестр туристических агентств

В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
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