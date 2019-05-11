Экономика
Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%URA.Ru вчера в 14:41
Государственная дума проведет 14 мая слушания по реализации поручения президента России о снижении ипотечной ставки. Об этом журналистам рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки
Парламентская газетавчера в 06:32
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