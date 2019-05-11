Госдума обсудит снижение ипотечной ставки до 8%URA.Ru вчера в 14:41

Государственная дума проведет 14 мая слушания по реализации поручения президента России о снижении ипотечной ставки. Об этом журналистам рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Гаджеты Первый смартфон с подэкранной камерой может появиться уже в 2019 году Инсайдер Бенджамин Гескин рассказал в интернете о новой разработке китайской компании Oppo смартфоне с фронтальной камерой, расположенной под экраном телефона.

Технологии Самые популярные эмодзи в разных странах. Инфографика Как отмечают специалисты в разных странах, женщины в 1,5 раза чаще мужчин используют эмодзи.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Армия и оружие The Federalist (США): три распространенных заблуждения об американской армии во Второй мировой войне (The federalist) Накануне Второй мировой войной армия США была слабой К началу войны вооруженные силы США по своей численности уступали вооруженным силам Португалии.

Политика В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).

Футбол «Зениту» вручили чемпионский кубок РПЛ Награждение состоялось после окончания матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором «Зенит» одержал победу со счётом 3:1. Напомним, что «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата России.

Политика Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.

Футбол «Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".

Политика Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.

Политика Глава МИД Сербии заявил о недовольстве Запада отношениями с РФ и КНР Запад высказывает недовольство практически по любому поводу, подобная реакция последовала, в том числе, когда Сербия решила ввести безвизовый режим с Китаем, аналогичным образом отозвалось решение об отмене виз с Индией и Индонезией, соответственно, не приветствовалось и укрепление связей с Россией, и подписание соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Общество Названы средние зарплаты рабочих в Германии Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.

Армия и оружие Инспекция в Финляндии определит наличие военной деятельности Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Шоу-бизнес Дочь Александра Серова вышла замуж Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.

Экономика Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Происшествия Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге «Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Происшествия Крупный пожар произошел в доме в Волгограде В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".