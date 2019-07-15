Энергетика
Госдума обсудит новый механизм регулирования цен на бензинREGNUM вчера в 17:01
Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
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Бюджетный комитет Госдумы поддерживает отдельный законопроект по демпферу в нефтянке
Агентство нефтегазовой информации15 июля в 13:15
В Госдуме поддержали законопроект о корректировке стабилизатора цен на топливо
Петербургский дневник15 июля в 10:26
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи»
Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 17%
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых, сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено в 06:14
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти
Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару
Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Обновлено в 05:39
Футбол
Де Лигт раскрыл причину перехода в «Ювентус»
«Ювентус» заключил с защитником пятилетний контракт. Де Лигт выступал за «Аякс» с 2016 года.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Обновлено в 08:12
Технологии
Binance добавила маржинальную торговлю для Chainlink и EOS
«Больше активов и торговых пар теперь доступны для маржинальной торговли на Binance», — говорится в Twitter-аккаунте биржи.
Обновлено в 08:08
Происшествия
У пермского музея похитили «красных человечков»
Обновлено в 06:13
Происшествия
Полиция задержала россиянку, покупавшую лекарства для ребёнка инвалида
Полиция задержала россиянку, покупавшую лекарства для ребёнка инвалида.
Обновлено в 03:37
Политика
Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными
Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
Обновлено в 08:04
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Почему в мире растёт число людей, страдающих диабетом
Во всём мире число диабетиков растёт.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Столтенберг оценил роль Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Путин утвердил договор с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил федеральный закон о союзничестве и интеграции с Южной Осетией, снимающий ограничения на пребывание граждан на территории обоих государств.
Обновлено в 08:04
Политика
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Кино
В HBO заявили о перезапуске сериала «Сплетница»
Как сообщает TVline, новые эпизоды сериала будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max.
Обновлено в 04:59